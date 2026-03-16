Диетолог назвала опасные для здоровья конфеты

Существуют сладости, от которых стоит отказаться абсолютно всем, независимо от наличия заболеваний или лишнего веса. Диетолог-нутрициолог София Кованова в беседе с aif.ru рассказала, какие конфеты представляют наибольшую опасность для здоровья.

«Совсем никому не рекомендуется есть конфеты, содержащие фруктозу, сиропы, гидрогенизированные жиры и длинные списки добавок. Тут нет зависимости, есть ли у человека диабет или ожирение, такие конфеты не принесут пользы никому», — подчеркнула Кованова.

Особую опасность, по мнению нутрициолога, представляют продукты со сложным химическим составом. Чем больше в конфете непонятных ингредиентов, тем труднее предсказать их влияние на организм. В то же время, отмечает специалист, продукты с простым и чистым составом оказывают более предсказуемое воздействие на здоровье.

