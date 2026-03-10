Скидки
Lifestyle Новости

Эксперт рассказала, можно ли получить протез в России бесплатно

Эксперт рассказала, можно ли получить протез в России бесплатно
Можно ли получить протез бесплатно
Эксперт по протезированию Мария Лагутинская в рубрике «Теперь вы знаете» рассказала, можно ли получить протез в России бесплатно. По её словам, существуют государственные программы, которые дают возможность изготовить протез за счёт бюджетных средств.

«Государство предоставляет тебе не деньги живые, а, по сути, лимитированную сумму электронного сертификата, где прописан тип изделия. В зависимости от типа изделия и лимита на регион протезные предприятия обязаны предложить несколько альтернатив», — объяснила эксперт.

Подробнее:
Как получить протез бесплатно: от оформления инвалидности до последней примерки
Если нужные комплектующие уже есть в наличии у протезного предприятия, то обычно схема следующая: в течение примерно четырёх-семи дней делают протез с тестовой (временной) гильзой — это «примерочная» часть; затем человек ходит на тестовой гильзе три-пять недель: за это время становится понятно, где нужно подправить посадку; после этого изготавливают постоянную гильзу — обычно ещё три-семь дней. В итоге от первого обращения до получения протеза, который сел правильно, чаще всего проходит примерно 1,5-2 месяца.

