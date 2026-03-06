Врач дала советы, как вернуться к активности после зимы

Короткий световой день, сырость и холод зимой снижают мотивацию к физической активности, замедляется метаболизм, а привычка больше сидеть дома приводит к набору лишнего веса. С наступлением весны нам, как правило, хочется больше двигаться, но активность необходимо наращивать постепенно. Терапевт АО «Медицина» Светлана Бурнацкая рассказала «Чемпионату», с чего можно начать уже сегодня.

По её словам, 15 минут движения в день достаточно, чтобы компенсировать часть негативных эффектов зимнего сезона и улучшить метаболизм. Так, 15 минут кардио, например, быстрой ходьбы, прыжков или бега на месте, активируют сердечно-сосудистую систему, повышают расход энергии и улучшают насыщение тканей кислородом.

«Мини-тренировка после еды снижает постпрандиальный гликемический всплеск и помогает контролировать аппетит. Она также стимулирует выброс эндорфинов, улучшает настроение и снижает эмоциональное переедание. Даже лёгкие упражнения с собственным весом (приседания, отжимания, планка) замедляют возрастное снижение мышц. Активность днём повышает качество ночного сна, что дополнительно стабилизирует гормоны, отвечающие за аппетит и метаболизм», — сказала эксперт.

