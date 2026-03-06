Травматолог рассказал, правда ли, что плоскостопие есть почти у всех

Травматолог АО «Медицина» Николай Бацаленко рассказал «Чемпионату», правда ли, что плоскостопие есть почти у всех. По его словам, это действительно так. Согласно современным эпидемиологическим данным, признаки плоскостопия выявляются у 40–60 % взрослого населения крупных городов. Это связано с рядом факторов.

«Причины плоскостопия бывают разные: преобладание малоподвижного образа жизни, хождение преимущественно по твёрдым ровным поверхностям (бетон, асфальт), что снижает естественную нагрузку на мышцы стопы, ношение нефизиологичной обуви (на высоком каблуке, узкой, без супинатора), избыточная масса тела. Таким образом, урбанизация и современные условия жизни способствуют росту распространённости плоскостопия», — сказал эксперт.

Ранние признаки часто игнорируются, так как они неспецифичны. К ним относятся быстрая утомляемость ног к концу дня, отёчность стоп и лодыжек, боль в подошве, особенно в области свода или пятки, ощущение «тяжести» в ногах, изменение формы обуви: износ внутреннего края подошвы (при продольном плоскостопии) или расширение переднего отдела (при поперечном). Если эти симптомы возникают регулярно, необходима консультация ортопеда и подометрическое обследование.

