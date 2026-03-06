Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Травматолог рассказал, правда ли, что плоскостопие есть почти у всех

Травматолог рассказал, правда ли, что плоскостопие есть почти у всех
Правда ли, что плоскостопие есть почти у всех
Комментарии

Травматолог АО «Медицина» Николай Бацаленко рассказал «Чемпионату», правда ли, что плоскостопие есть почти у всех. По его словам, это действительно так. Согласно современным эпидемиологическим данным, признаки плоскостопия выявляются у 40–60 % взрослого населения крупных городов. Это связано с рядом факторов.

«Причины плоскостопия бывают разные: преобладание малоподвижного образа жизни, хождение преимущественно по твёрдым ровным поверхностям (бетон, асфальт), что снижает естественную нагрузку на мышцы стопы, ношение нефизиологичной обуви (на высоком каблуке, узкой, без супинатора), избыточная масса тела. Таким образом, урбанизация и современные условия жизни способствуют росту распространённости плоскостопия», — сказал эксперт.

Ранние признаки часто игнорируются, так как они неспецифичны. К ним относятся быстрая утомляемость ног к концу дня, отёчность стоп и лодыжек, боль в подошве, особенно в области свода или пятки, ощущение «тяжести» в ногах, изменение формы обуви: износ внутреннего края подошвы (при продольном плоскостопии) или расширение переднего отдела (при поперечном). Если эти симптомы возникают регулярно, необходима консультация ортопеда и подометрическое обследование.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник Что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Как связаны алкоголизм и депрессия на самом деле: разбор экспертов Как связаны алкоголизм и депрессия на самом деле: разбор экспертов
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android