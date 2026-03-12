Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Врач рассказала, когда першение в горле является тревожным симптомом

Врач рассказала, когда першение в горле является тревожным симптомом
Першение в горле является тревожным симптомом
Комментарии

Если першение и боль в горле не проходят неделями, а привычные средства от простуды не помогают, причина может быть гораздо серьёзнее, чем ОРВИ. Хронический дискомфорт способен указывать на патологии щитовидной железы, сосудистые нарушения и даже онкологические заболевания. Об этом в беседе с Life.ru рассказала кандидат медицинских наук Айна Кузумова.

По словам специалиста, неприятные ощущения в области шеи, болезненность при прикосновении одежды, чувство холода даже при лёгком ветре и ощущение «кома» в горле могут быть признаками тиреоидита или узловых образований щитовидной железы. В таких случаях необходимо пройти УЗИ, которое позволяет детально оценить структуру органа, выявить узлы и изменения объёма.

Тревожным сигналом также являются плотные «шишки» на шее — болезненные или безболезненные. Здесь врач рекомендует УЗИ лимфатических узлов, чтобы определить их природу, структуру и выявить возможное воспаление или гнойный процесс.

Айна Кузумова подчёркивает, что источник боли далеко не всегда связан с ЛОР-органами. «УЗИ шеи позволяет отличить боль в горле от дискомфорта, вызванного проблемами шейного отдела позвоночника. Мы можем увидеть мышечный спазм, оценить состояние слюнных желёз и обнаружить воспаление или камни в их протоках», — объясняет Кузумова.

Особое внимание врач обращает на хроническую одностороннюю боль: она может быть единственным ранним признаком новообразования ротоглотки или гортани. В этом случае на УЗИ определяются изменённые лимфоузлы. В редких случаях причиной становятся сосудистые нарушения, включая расслоение сонной артерии или тромбоз яремной вены.

Читайте также:
Врач-терапевт раскрыл простые способы меньше болеть ОРВИ весной Врач-терапевт раскрыл простые способы меньше болеть ОРВИ весной
Как связаны алкоголизм и депрессия на самом деле: разбор экспертов Как связаны алкоголизм и депрессия на самом деле: разбор экспертов

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android