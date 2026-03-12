Врач рассказала, когда першение в горле является тревожным симптомом

Если першение и боль в горле не проходят неделями, а привычные средства от простуды не помогают, причина может быть гораздо серьёзнее, чем ОРВИ. Хронический дискомфорт способен указывать на патологии щитовидной железы, сосудистые нарушения и даже онкологические заболевания. Об этом в беседе с Life.ru рассказала кандидат медицинских наук Айна Кузумова.

По словам специалиста, неприятные ощущения в области шеи, болезненность при прикосновении одежды, чувство холода даже при лёгком ветре и ощущение «кома» в горле могут быть признаками тиреоидита или узловых образований щитовидной железы. В таких случаях необходимо пройти УЗИ, которое позволяет детально оценить структуру органа, выявить узлы и изменения объёма.

Тревожным сигналом также являются плотные «шишки» на шее — болезненные или безболезненные. Здесь врач рекомендует УЗИ лимфатических узлов, чтобы определить их природу, структуру и выявить возможное воспаление или гнойный процесс.

Айна Кузумова подчёркивает, что источник боли далеко не всегда связан с ЛОР-органами. «УЗИ шеи позволяет отличить боль в горле от дискомфорта, вызванного проблемами шейного отдела позвоночника. Мы можем увидеть мышечный спазм, оценить состояние слюнных желёз и обнаружить воспаление или камни в их протоках», — объясняет Кузумова.

Особое внимание врач обращает на хроническую одностороннюю боль: она может быть единственным ранним признаком новообразования ротоглотки или гортани. В этом случае на УЗИ определяются изменённые лимфоузлы. В редких случаях причиной становятся сосудистые нарушения, включая расслоение сонной артерии или тромбоз яремной вены.

