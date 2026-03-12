Учёные назвали неожиданные источники витаминов

Весной многие россияне сталкиваются с упадком сил и ослаблением иммунитета. Учёные Пермского политеха объясняют: это не авитаминоз, а гиповитаминоз — организм остро реагирует на нехватку полезных веществ из-за перепадов температур, дефицита солнца и изменений в рационе, пишет aif.ru.

Доцент кафедры «Химия и биотехнология» Сергей Солодников предупреждает, что бесконтрольный приём витаминов может навредить. «Не стоит слепо верить громким заявлениям о чудодейственных свойствах витаминов — зачастую такие заявления потом опровергаются, а вред от бесконтрольного приёма уже может быть нанесён. Важно помнить и о противопоказаниях: при некоторых заболеваниях, например, при бактериальной инфекции, витамины могут только ухудшить состояние», — поясняет эксперт.

Для профилактики гиповитаминоза учёные рекомендуют избегать стрессов, отказаться от вредных привычек, сократить сладости, нормализовать сон и больше двигаться.

Ассистент кафедры Любовь Сутормина советует обратить внимание на части растений, которые обычно отправляются в мусор. Ботва свёклы и моркови богата витамином С, железом и кальцием, нередко превосходя по полезности сами корнеплоды. В кожице яблок, огурцов и картофеля сосредоточены витамин С и антиоксиданты. Листья смородины, малины и вишни — источник витамина С и дубильных веществ.

Идеальные источники витаминов — дикоросы, добавляет Солодников. Растения из интенсивного земледелия содержат меньше полезных веществ из-за стимуляторов роста и нарушения баланса почвы.

