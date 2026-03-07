Скидки
Врач объяснил, возможно ли с помощью упражнений избавиться от плоскостопия

Существуют ли упражнения от плоскостопия
Комментарии

Травматолог АО «Медицина» Николай Бацаленко рассказал в беседе с «Чемпионатом», возможно ли с помощью упражнений избавиться от плоскостопия. По его словам, регулярная гимнастика укрепляет мышцы, поддерживающие своды стопы.

Эксперт рекомендовал попробовать следующее:

  • собирание мелких предметов пальцами ног;
  • «катание» мяча или бутылки стопой;
  • подъём на носки с акцентом на внешний край стопы;
  • упражнение «короткая стопа» — активация внутренней мышцы, поднимающей продольный свод;
  • ходьба босиком по неровным поверхностям (песок, галька, трава) — при отсутствии противопоказаний.

«Эффект достигается при ежедневных занятиях в течение нескольких месяцев. Лучше всего — под наблюдением реабилитолога. Плоскостопие — это не приговор, но сигнал к действию. Оно может быть «тихим» пусковым механизмом для целого каскада ортопедических проблем. Однако при своевременном вмешательстве и комплексном подходе можно сохранить подвижность, избежать боли и сохранить качество жизни на долгие годы. Не стоит игнорировать усталость в ногах — это первый звонок, на который важно отреагировать», — подчеркнул врач.

Комментарии
