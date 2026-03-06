Лыжные соревнования «Докторские гонки» пройдут в Обнинске 7 марта. Локация старта — территория спортшколы «Олимп». К участию приглашаются те, кто стоит на защите нашего здоровья, — медицинские работники, любящие спорт.

В программе взрослый старт на 5 км, а также детские дистанции на 500 м, 1 км, 3 км и 5 км. Гонки с общего старта по группам, стиль – свободный.

Расписание

09:00 — начало регистрации участников;

10:30 — забег на 0,5 км;

10:50 — забег на 1 км;

11:20 — забег на 3 км;

11:30 — забег на 5 км;

11:45 — забег на 5 км, медики;

12:00 — награждение детских групп;

12.30 — награждение победителей и призёров взрослой группы.

В стартовом городке будут размещены раздевалки, камеры хранения, туалеты, пункт питания.

