Лыжный марафон OREKHOVO SKI 2026 пройдёт в Ленинградской области 8 марта

OREKHOVO SKI 2026
Лыжный марафон OREKHOVO SKI 2026 пройдёт в Ленинградской области 8 марта. Локация — посёлок Орехово Приозерского района Ленинградской области. К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие соответствующую подготовку.

В программе старты на 5 км, 10 км, 30 км, 50 км, а также детские старты. Трасса проходит по лыжному кругу (пересечённая местность). Лыжный ход свободный. На территории стартового городка будут работать пункт питания и пункт медицинской помощи, а также камера хранения.

Место участника в соревнованиях определяется результатом по времени финиша среди остальных участников его возрастной группы и дистанции. Победители и призёры награждаются медалями и грамотами.

