Диетолог дала совет, как восстановить пищеварение после длинных выходных

Диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова рассказала в беседе с «Чемпионатом», как вернуться к режиму питания после длинных выходных. После празднования 8 марта вы можете заметить боль в животе, изжогу и слабость. Причина — перегрузка пищеварительной системы жирной, сладкой и солёной пищей, а также алкоголем. Восстановление не требует экстремальных мер, но нуждается в грамотном подходе.

«Через 1–2 дня после окончания праздников допустим разгрузочный день. Оптимальными считаются кефирные, творожные, овощные или фруктовые варианты — они снижают нагрузку на ЖКТ и помогают нормализовать обмен веществ без дефицита белка. Однако такие дни противопоказаны при обострении хронических заболеваний, сахарном диабете, беременности и лактации», — сказала эксперт.

Важную роль играет физическая активность. Лёгкие прогулки, йога или растяжка стимулируют кровообращение и улучшают работу кишечника. Интенсивные тренировки в этот период нежелательны — они могут усилить стресс для организма.

Не менее важно соблюдать питьевой режим и полностью исключить алкоголь на время восстановления. Если во время разгрузки появляется слабость или головокружение, её следует прекратить и перейти на щадящее сбалансированное питание. Выход из разгрузочного дня должен быть плавным: сначала лёгкий овощной суп или каша на воде, затем постепенное расширение рациона. Такой подход помогает восстановить комфортное пищеварение уже за несколько дней.

