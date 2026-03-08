Врач рассказал, можно ли заниматься спортом при плоскостопии

Травматолог АО «Медицина» Николай Бацаленко рассказал в беседе с «Чемпионатом», можно ли заниматься спортом при плоскостопии. По его словам, плоскостопие — это не просто косметический дефект, а патологическое изменение анатомической структуры стопы, приводящее к нарушению её биомеханических функций.

Спорт не только допустим, но и необходим — для укрепления мышц стопы и голени. Однако некоторые виды активности могут усугубить проблему.

«Опасны: бег по твёрдым поверхностям без ортопедической поддержки, прыжки, аэробика в неадекватной обуви, пауэрлифтинг. Безопасны и рекомендованы: плавание (особенно стиль «брасс»), велосипед, йога, пилатес, ходьба в правильно подобранной обуви с индивидуальными стельками», — сказал эксперт.

