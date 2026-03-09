Скидки
Lifestyle Новости

Зимний горный трейл «Аврора» пройдёт в Кандалакше за Полярным кругом 14 марта

Зимний горный трейл «Аврора» пройдёт в Кандалакше за Полярным кругом 14 марта
Зимний горный трейл «Аврора»
Комментарии

Зимний горный трейл «Аврора» пройдёт в Кандалакше за Полярным кругом 14 марта. Стартовый городок располагается на лыжном стадионе на левом берегу реки Нива. Попасть туда можно по подвесному мосту.

У участников соревнований будет уникальная возможность увидеть живописную, но суровую природу Кольского полуострова зимой, а ещё северное сияние, вероятность появления которого в это время года очень высока.

В программе соревнований — скоростное восхождение на гору Волостная, трейл 30 км с подъёмом на гору Железная, марафон по заснеженному лесу с набором высоты 1500 метров и ультрамарафон 60 км с набором высоты 1500 м с восхождением на горы Железную и Волостную.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Комментарии
