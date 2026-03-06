Психолог назвала худшие подарки для женщин на 8 Марта

Некоторые презенты могут обидеть женщину и даже испортить отношения. Об этом рассказала психолог Зара Арутюнян в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, главная ошибка при выборе подарка — игнорирование личности и увлечений женщины. Психолог категорически не рекомендует дарить посуду или кухонную технику тем, кто не увлекается домашним хозяйством. Также под запретом оказались парфюмерия и сертификаты в магазины косметики для женщин, далёких от «гламурной» эстетики.

Особо опасными подарками специалист назвала хозяйственные товары и моющие средства, так как они не несут символического значения. Кроме того, нельзя допускать презентов с акцентом на возраст или вес — это гарантированно испортит отношения.

«Когда мы говорим о подарках близким людям, можно обидеть, если вы дарите что-то совершенно неприлагаемое к этому человеку. Если вы подарите книгу хорошо знакомому человеку, который не любит читать, это своего рода оскорбление. Это значит, что ты совсем его не знаешь», — подчеркнула Арутюнян.

Универсальным вариантом для любой женщины психолог назвала цветы. Исключение составляют лишь случаи аллергии. Для малознакомых женщин эксперт советует выбирать абстрактные, но красивые вещи: конфеты ручной работы или изящную косметичку.

Для близких людей подарок должен быть связан с увлечениями. Если женщина коллекционирует старые книги, идеальным презентом станет антикварное издание. При этом бытовую технику можно и нужно дарить маме, если она о ней мечтает, но не может себе позволить.

