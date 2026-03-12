Нутрициолог назвала забытый продукт, который снижает холестерин лучше лекарств

Этот неочевидный продукт способен улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Речь идёт о бобах мунг, более известных как маш, которые незаслуженно обделены вниманием покупателей, рассказала в беседе с NEWS.ru семейный нутрициолог Юлия Попова.

По словам специалиста, маш является настоящим рекордсменом по содержанию легкоусвояемого белка: на 100 г продукта приходится до 24 г белка, который усваивается организмом почти на 91%.

Более того, благодаря высокому содержанию клетчатки маш мягко выводит токсины и подавляет рост патогенных бактерий, а его проростки способны снижать активность свободных радикалов до 30%. Высокое содержание фолиевой кислоты и железа в продукте поддерживает гормональный фон и облегчает состояние в критические периоды.

Эксперт также отметила, что маш необязательно подвергать термической обработке. Достаточно замочить бобы на сутки, чтобы получить живую и полезную добавку для салатов.

