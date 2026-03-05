В России утвердили новый ГОСТ для маникюра

С 30 апреля 2026 года в России вступает в силу первый ГОСТ на ногтевой сервис, который устанавливает чёткие нормативы времени на различные процедуры. Однако участники рынка уже раскритиковали новые требования, назвав их оторванными от реальности и невыгодными для бизнеса. Мастер маникюра и владелец мужского салона Gulo Евгений Пятышин в беседе с Life.ru объяснил, почему салоны, скорее всего, проигнорируют предписания.

По словам эксперта, больше всего вопросов вызвали нормативы по массажу и спа-уходу. Документ отводит на эти процедуры по 40 минут, что, по мнению Пятышина, совершенно неоправданно.

«Мне кажется, массаж по 40 минут и спа-уход — это, конечно, довольно-таки сильно растянутая история, потому что массаж тела делают сейчас час и платят 3–4 тысячи, а массаж кистей и рук — там просто 40 минут нечего массировать. То же самое со спа-уходом: на 40 минут, даже на 20 минут, спа растянуть практически невозможно», — заявил он.

Сам маникюр, а именно гигиеническая обработка, по новому ГОСТу должна укладываться в 60 минут. Пятышин признал, что это вполне реально, но с важной оговоркой: всё зависит от исходного состояния рук клиента. «Можно прийти с нормальной кутикулой, можно прийти с запущенными руками, с тонкой кожей, и, конечно, тайминг увеличится», — пояснил специалист.

Наиболее сложная ситуация, по словам эксперта, сложилась с педикюром. Согласно новым нормам, время на процедуру значительно увеличивается, что создаёт проблемы и для мастеров, и для клиентов.

Пятышин отметил, что обычно полноценный педикюр со снятием покрытия и обработкой занимает около полутора часов. У скоростных мастеров — ещё меньше. Новый ГОСТ фактически требует растянуть эту процедуру до 2,5 часа только на гигиену, без учёта покрытия.

Специалист уверен, что салоны красоты вряд ли станут следовать ГОСТу, и дело не в нежелании мастеров, а в клиентах, которые не готовы тратить по 2,5–5 часов на уход за собой. Если один мастер будет делать и маникюр, и педикюр по новым правилам, это может занять около пяти часов.

«Скорее всего, все продолжат работать в привычном режиме и с обычными таймингами», — резюмировал Пятышин.

