Травматолог объяснил, когда хруст в суставах должен насторожить

Многие люди сталкиваются с хрустом в суставах при сгибании или разгибании ног, рук или пальцев. Врач-травматолог, кандидат медицинских наук Алексей Олейник в беседе с aif.ru объяснил, когда такие звуки являются вариантом нормы, а когда — поводом обратиться к специалисту.

По словам эксперта, в большинстве случаев хруст (или крепитация) абсолютно безопасен. Он может возникать из-за схлопывания пузырьков газа в суставной жидкости, из-за трения сухожилия о костный выступ или врождённой слабости связочного аппарата.

«Если при этом нет боли, отёка или чувства нестабильности — это просто «акустическая особенность» вашего тела», — успокоил врач.

Главный сигнал, который переводит хруст из разряда физиологии в патологию, — это боль.

«Однако насторожиться действительно стоит, если хруст сопровождается болью, даже незначительной. Боль — это главный маркер», — подчеркнул Олейник.

Врач также пояснил, что характер звука может указывать на разные проблемы, но ставить диагноз только на слух нельзя. Так, хруст или скрежет часто говорит о трении суставных поверхностей, что бывает при артрозе. Громкий чёткий щелчок чаще связан со связками или сухожилиями, которые соскальзывают со своего места.

