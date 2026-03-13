Эксперт ВОЗ предупредил об опасности сахарозаменителей при похудении

Сахарозаменители, которые миллионы людей используют для похудения и здорового образа жизни, на самом деле могут быть опасны. Эксперт ВОЗ, президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор Сеченовского университета Андрей Дёмин в беседе с «Абзацем» рассказал о серьёзных рисках длительного употребления искусственных подсластителей.

По словам эксперта, новые исследования показывают, что замена сахара на подсластители не решает проблем со здоровьем, а создаёт новые.

«Возможны потенциально нежелательные эффекты при длительном приёме сахарозаменителей, в том числе повышение риска диабета второго типа, сердечно-сосудистых болезней, а также смертности среди взрослых», — подчеркнул Демин.

Профессор объяснил, что сахарозаменители негативно влияют на многие системы организма. В первую очередь страдает желудочно-кишечный тракт: подсластители нарушают микрофлору кишечника, перистальтику и всасываемость питательных веществ. Это, в свою очередь, ведёт к сбоям в обмене веществ, снижению чувствительности к инсулину и накоплению жира.

Кроме того, некоторые виды сахарозаменителей способны вызывать аллергические и неврологические реакции. Изменения микрофлоры сказываются на регулировании обмена веществ, толерантности к глюкозе, чувствительности к инсулину, накоплении жира, чувстве голода, а также на воспалительных процессах, добавил эксперт.

Демин напомнил, что ещё 15 мая 2023 года Всемирная организация здравоохранения выпустила официальную рекомендацию не использовать сахарозаменители для контроля веса или снижения риска неинфекционных заболеваний. Этот документ основан на всестороннем анализе научных исследований с участием людей и животных.

Важное уточнение: рекомендация ВОЗ не распространяется на людей с диагностированным диабетом, для которых сахарозаменители могут оставаться вынужденной мерой.

