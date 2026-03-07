Эксперт рассказал, когда в этом году начнётся сезон аллергии

Из-за раннего наступления тёплой погоды календарь цветения деревьев может сдвинуться, доставив неудобства людям, чувствительным к пыльце. Об этом рассказал ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Сергей Козырев.

В средней полосе России традиционный весенний сезон цветения приходится на середину марта — конец мая. В это время активны берёза, дуб, ольха, орешник, клён, ясень, тополь и вяз. Однако, по словам эксперта, ранняя весна способна сместить старт цветения ольхи на начало марта.

«При раннем наступлении тёплой погоды меняется календарь цветения деревьев, что способствует более раннему развитию симптомов аллергии у людей», — пояснил Козырев.

В то же время специалист отметил, что на сезон влияют и другие факторы. Внезапные заморозки могут повредить серёжки деревьев, снижая количество пыльцы, а длительные дожди замедляют цветение. Ветреная же погода, напротив, способствует более широкому распространению аллергенов. Для удобства аллергиков эксперт рекомендовал использовать онлайн-карты с прогнозом концентрации аллергенов в атмосфере.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.