Названы имена всех спикеров «Форума в большом городе», который проходит 5 марта

«Форум в большом городе» проходит 5 марта с трансляцией на платформе VK Видео. Среди спикеров ― Ида Галич с мамой, Валерия, Этери Тутберидзе, Елизавета Базыкина. В 18 дискуссиях обсудят путь в «неженских» профессиях, спорте высоких достижений, бизнесе, политике и других сферах.

Вести трансляцию с форума будут Аня Покров, Никита Сударь, Олеся Гарипова, Алексей Сухарев, Алексей Игазарян, Виктория Левицкая, REDGI и Максим Заяц.

Тему «На грани внимания: искусство вовлечения аудитории» обсудят комик Варвара Щербакова, певица и актриса Валя Карнавал, блогеры Аня Покров и Юлия Годунова. Модератор встречи ― Ульяна Пылаева.

На встрече «От сердца к сердцу: откровенный разговор мамы и дочери» блогер, актриса и предприниматель Ида Галич и её мама Зарина Тенгизовна Галич поговорят о важности поддержки семьи и феномене «успешного успеха». Модерировать дискуссию будет Евгения Плотникова, медиапродюсер и автор женского шоу «Сторис Жени».

В дискуссии «Женщины в бизнесе как катализатор влияния на экономику будущего» примут участие Анна Прахт, Илона Дрожь, Александра Гудимова, Наталья Боер, Таня Фомичёва. Модератор панели ― Элина Исагулова, вице-президент по B2B-коммерции и операционному управлению VK.

На форуме анонсирован секретный гость ― с ним пройдёт отдельная встреча. В дискуссии «Прайм-эра: перезагрузка и переосмысление в русском кино» примут участие актрисы Екатерина Волкова, Александра Ребенок, Елизавета Базыкина, Ника Здорик и Екатерина Климова. Модератор встречи ― журналистка Александра Перфильева.

О балансе отношений и карьеры поговорят на дискуссии «Баланс любви и личных амбиций» бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпионка мира по фигурному катанию Оксана Домнина, народная артистка России Валерия, актриса Наташа Бардо, Елена Глуховская, телеведущая Ассоль и жена ресторатора Антона Пинского Елена Пинская. Модерировать встречу будет телеведущая Екатерина Шугаева.

В диалоге «Существует ли женская дружба?» примут участие Агата Дранга и Светлана Бондарчук, Лиза Ющук и Екатерина Вяликова, Наталья Рудова и Настасья Самбурская. Модерировать встречу будет продюсер Первого канала Юлия Козлова.

На форуме пройдёт эксклюзивная встреча с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе и спортивным журналистом Эммой Гаджиевой. О женщинах в спорте и о жизни после высоких достижений расскажут Светлана Ромашина, главный тренер сборной России по синхронному плаванию, Ангелина Мельникова, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, Марина Каташинская, трёхкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам, Алсу Миназова, участница Олимпийских игр в Токио, вице-чемпионка мира по гребному слалому, и Анна Пругова, заслуженный мастер спорта России по хоккею с шайбой. Модерировать встречу будет Мария Киселёва, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.

В дискуссии «Москва как центр культурной жизни» обменяются мнениями прима-балерина Большого театра Кристина Кретова, искусствовед, коллекционер, Полина Бондарева, генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина, поэт и чтец Кристина Новикова, основательница галереи современного искусства Алина Крюкова и актриса Светлана Камынина. Модератор встречи — журналистка Евгения Смурыгина.

На вопрос «Сколько стоит красота?» ответят Катя Голден, Мадонна Мур, Ксения Зайцева, Илоанга Ершова, Мария Грудина и Татьяна Неклюдова.

Про «неженские» профессии поговорят Виктория Добровольская, художественный руководитель и главный дирижёр Международного оркестра Харбинской консерватории, Ирина Сидоркова, пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing, Мария Пяткова, командир воздушного судна Airbus A320, Исидора Вучкович, полузащитник ЖФК «Динамо».

Тренды и эксперименты в современной литературе обсудят писательницы Ася Лавринович и Ирина Оганова, писательница и психотерапевт Юлия Пирумова. Модерировать встречу будет телеведущая Мария Кравченко.

Дискуссия о благотворительности расширилась: к Мирославе Сергеенко присоединились актриса театра и кино, телеведущая, общественный деятель Эвелина Блёданс, а также Татьяна Полякова и Екатерина Гостева. Модератором встречи станет теле- и радиоведущая Тутта Ларсен.

Каково взрослеть в эпоху контента, расскажут актриса и блогер Мария Янковская, дочь Оксаны Самойловой и Джигана Лея Самойлова, актриса Полина Айнутдинова, актриса Ника Жукова и дочь блогера Карины Палецких Мира Палецких. Модератором встречи станет Юлия Барановская, российская телеведущая, общественный деятель и многодетная мама.

О путешествиях и личном бренде вместе с Юлией Барановской поговорят блогер Татьяна Соловей, генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова и телеведущая Алина Астровская. Модератор встречи ― Мария Шахова, журналист, продюсер.

Секреты хайпа раскроют PR-специалист Екатерина Минкевич, журналистка Лиза Лазерсон, блогеры Юлия Годунова и Наталия Гасанханова.

Трансляция события проходит в официальном сообществе форума во «ВКонтакте».

