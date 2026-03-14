Диетолог предупредила о тяжёлых последствиях отказа от сложных углеводов

Риски отказа от сложных углеводов
Комментарии

Ограничение этих веществ ведёт к серьёзным проблемам с кишечником и пищеварением. Врач-диетолог Наталья Мизинова в интервью NEWS.ru рассказала, чем опасен дефицит сложных углеводов для организма.

Как объяснила эксперт, сложные углеводы содержатся в продуктах, богатых растительной клетчаткой. Поэтому, исключая их из рациона, человек лишает себя и клетчатки, которая необходима для здоровья микрофлоры кишечника.

«Соответственно, мы можем ожидать недуги, связанные с нарушением состава кишечной микрофлоры. Эти проблемы очень неприятно отражаются на организме, вызывая такие симптомы, как запоры, нерегулярный стул, вздутие, тяжесть в животе и даже тошнота», — предупредила Мизинова.

Диетолог подчеркнула, что сложные углеводы должны составлять основу рациона, однако важно соблюдать меру и не злоупотреблять ими. Получить необходимые вещества можно из цельнозернового хлеба, а также из продуктов, не прошедших термическую обработку, например, бананов или картофеля.

