Фитнес-тренер дал советы, как избавиться от жира на боках

Фитнес-тренер Владимир Гераськин дал в рубрике «Теперь вы знаете» советы, как избавиться от жира на боках. По его словам, силовые упражнения необходимы, потому что мышечная ткань напрямую влияет на обмен веществ: чем выше её качество и тонус, тем больше энергии организм тратит даже в покое. Функциональные движения подключают крупные мышечные цепи, включая мышцы кора, и формируют плотный, собранный силуэт, а не просто «плоский живот».

«Короткие, но насыщенные тренировки, в которых чередуются силовые блоки и динамическая работа, дают гораздо больший эффект для снижения объёмов, чем монотонные занятия в одном темпе. При такой нагрузке тело тратит энергию не только во время самой тренировки, но и после неё, что напрямую отражается на уменьшении жировых отложений в области талии», — сказал эксперт.

Зона живота чувствительна к избытку калорий, нерегулярному режиму и хроническому недосыпу. Даже при хорошем уровне активности отсутствие структуры в питании почти всегда тормозит визуальные изменения.

Рацион с достаточным количеством белка помогает сохранить мышечную массу и поддерживать плотность тела, а продукты, богатые клетчаткой, снижают общий калорийный фон и улучшают работу пищеварительной системы. Это особенно заметно у женщин, у которых гормональные колебания сильнее отражаются на области низа живота.

