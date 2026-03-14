Нейропсихолог объяснила, как распознать зависимость от соцсетей

Бесконтрольное потребление контента может привести к депрессии, тревоге и нарушению сна. Клинический психолог, нейропсихолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Светлана Свинцова в беседе с «Чемпионатом» рассказала, чем опасна зависимость от гаджетов и как правильно организовать цифровой детокс.

Эксперт пояснила, что листание соцсетей даёт быстрый дофаминовый отклик — мозг получает порцию гормона, отвечающего за предвкушение удовольствия. Однако, в отличие от реальных достижений, в этом случае энергия тратится впустую.

«Вместо решения рабочих или учебных задач человек просматривает «сториз» или размещает контент и ждёт реакции от других незнакомых ему людей. В моменты сомнений, тревоги, страхов, неприятных эмоций он начинает «убегать» в социальные сети, снимает, таким образом, напряжение, получает расслабление или радостное возбуждение. И так формируется положительное подкрепление», — объяснила психолог.

По словам специалиста, цифровой детокс необходим, если вы заметили у себя соматические или психологические нарушения, связанные с долгим пребыванием в Сети. Это могут быть тревога, апатия, проблемы со сном, снижение концентрации и ощущение, что реальная жизнь проходит мимо.

Свинцова предложила чёткий алгоритм действий для тех, кто хочет устроить цифровой детокс.

Прекратить чтение и просмотр сайтов, которые не способствуют вашему развитию и достижению целей. Если вы нашли какой-то интересный контент, то поместите его в раздел «закладки», не читая. Выделите определённое время, но не более 30-45 минут, когда вы его просмотрите. Отпишитесь от ненужных рассылок, новостей, компаний, бесполезного контента. Спрячьте с экрана компьютера или телефона все папки или приложения, которые вам на данный момент не нужны и могут отвлекать от текущих задач. Отключите все уведомления, переведите телефон на беззвучный режим, оставив доступ только к действительно важным звонкам и смс. Организуйте у себя в квартире место, свободное от гаджетов. Как правило, это должна быть спальня. Не просматривайте телефон за час до отхода ко сну. Ещё лучше — переведите его на ночь в режим полёта. Во время общения с людьми, коллегами или близкими не просматривайте телефон. Старайтесь быть в максимальном контакте с ними в реальной обстановке.

Психолог подчеркнула, что цель цифрового детокса — не полный отказ от технологий, а умение взаимодействовать с ними осознанно и во благо себе.

