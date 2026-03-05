Скидки
Открыта регистрация на марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге

Марафон «Белые ночи»
Открылась регистрация на марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге — в этом году один из самых атмосферных забегов страны отмечает юбилей и пройдёт в 35-й раз. Организатором забега выступает Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга при поддержке Бегового сообщества и содействии Федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга.

Фото: Беговое сообщество

Марафон состоится 4 июля и объединит десятки тысяч любителей бега. Всего на старте ожидается около 35 тыс. участников. Их ждут две дистанции — 10 км и 42,2 км — на выбор, любительская и студенческая эстафеты, а также традиционный вечерний старт и маршрут по историческому центру города.

Фото: Беговое сообщество

«Для нас марафон «Белые ночи» — не просто спортивное событие, а один из самых любимых и знаковых стартов, который по праву считается одним из старейших и самых атмосферных в стране. Уже пятый год он проходит при нашей поддержке, и мы особенно ценим возможность быть частью его истории, бережно сохранять традиции и вместе с участниками создавать ту самую уникальную атмосферу, ради которой сюда возвращаются снова и снова», — рассказал директор марафона «Белые ночи» Дмитрий Тарасов.

Зарегистрироваться на марафон можно на официальном сайте Бегового сообщества.

