Фестиваль VK Fest пройдёт в Казани в 2026 году

В 2026 году VK Fest возвращается в столицу Татарстана. Фестиваль состоится 7 июня у Центра семьи «Казан». О дате фестиваля объявили вечером 5 марта масштабным мультимедийным шоу у Центра семьи «Казан».

Программа VK Fest 2026 в Казани и имена артистов будут объявлены позже. Следить за анонсами можно в официальном сообществе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте». В 2025 году VK Fest впервые прошёл в Казани и собрал 20 тысяч гостей — билеты были распроданы за два дня до события. На главной сцене выступили Баста, ZOLOTO, Элвин Грей, Юлия Савичева, «Комната культуры», «Три дня дождя» и «ХЛЕБ». Отдельная сцена объединила татарских артистов, на неё вышли Нурминский, GAUGA, Хижина Музыканта, Марат Яруллин — весь лайнап прозвучал на татарском языке. В «VK Лектории» обсуждали семейные традиции Татарстана и развитие спорта в республике.

VK Fest объявил даты фестиваля в трёх городах, он пройдёт в Санкт-Петербурге 4–5 июля, в «Сириусе» — 11 июля и Москве — 18–19 июля. Взрослые и детские билеты на два фестивальных дня по специальным ценам early bird можно купить на официальном сайте события.

