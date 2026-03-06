«Форум в большом городе» от «ВКонтакте» собрал 16,5 млн зрителей

Событие, посвящённое Международному женскому дню, объединило в дискуссиях более 100 успешных женщин: среди них председатель Центральной избирательной комиссии РФ, заслуженные тренеры и многократные чемпионки, актрисы, предпринимательницы и блогеры, дирижёр оркестра и комментатор КХЛ, автогонщица и пилот самолёта. Трансляцию посмотрели 16,5 млн зрителей, на самом событии присутствовали 1800 гостей.

Форум стартовал с беседы об инструментах вовлечения аудитории. Эксперты рассказали, как юмор, хейт и быстрая реакция на тренды помогают продвигать личный бренд. На встрече неожиданно появился Гоша Куценко.

В откровенном разговоре с аудиторией Ида Галич с мамой, Зариной Галич, ответили на блиц-вопросы друг о друге. Ида рассказала, что выросла в семье военных и вместе с родителями и братом часто переезжала. По её словам, сложнее всего было привыкнуть к жизни в Москве.

Секретным гостем форума стал Дмитрий Нагиев. Он ответил на вопросы зрителей в формате открытого микрофона, а модерировала встречу блогер Маш Милаш.

Фото: Пресс-служба «ВКонтакте»

На встрече с Эллой Памфиловой, председателем Центральной избирательной комиссии, поговорили о преимуществах женщин в политике и смене социальных ролей. Она рассказала и о будущих выборах.

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе впервые за долгое время дала публичное интервью — ответила на вопросы о дисциплине, отличиях российской школы фигурного катания от других и о разном характере спортсменок. Тренер отметила, что в спорте важно уметь наслаждаться тренировками и выступлениями, а не преодолевать и страдать.

О новых вызовах после высоких спортивных достижений рассказали Светлана Ромашина — главный тренер сборной России по синхронному плаванию, Ангелина Мельникова — олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, Марина Каташинская — трёхкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам, Алсу Миназова — участница Олимпийских игр в Токио, вице-чемпионка мира по гребному слалому и Анна Пругова — заслуженный мастер спорта России по хоккею с шайбой, комментатор КХЛ ТВ. Встречу провела Мария Киселёва — олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.

Фото: Пресс-служба «ВКонтакте»

В дискуссии о неженских профессиях участницы поделились, как осваивали мастерство дирижёра, автогонщицы, командира воздушного судна, военного корреспондента, футболистки и комментатора хоккейных матчей. В беседе «Москва как центр культурной жизни» эксперты обсудили, почему москвичи готовы тратить десятки тысяч рублей на театры и музеи и как культурные походы стали трендом.

Актрисы и блогеры Агата Дранга, Светлана Бондарчук, Лиза Ющук, Екатерина Вяликова, Наталья Рудова и Настасья Самбурская развенчали мифы о женской дружбе. Как не потерять отношения при карьерном росте, рассказали Оксана Домнина, Валерия, Наташа Бардо, Елена Глуховская, Елена Пинская и Ассоль.

Впервые на форуме работала менторская, где проходили индивидуальные встречи с экспертами. В формате личных консультаций участницы получили рекомендации по развитию личного бренда и масштабированию бизнеса. Среди менторов — Лика Глазкова, Екатерина Минкевич, Полина Воронина, а также и другие эксперты.

Всего на форуме прошло 18 дискуссий: спикеры поговорили о ДНК бренда, сложностях взросления в эпоху контента, этике благотворительности, экспериментах в современной литературе, путешествиях, перезагрузке российского кино и других темах.

