Терапевт объяснила, при какой температуре можно снимать шапку

Терапевт объяснила, при какой температуре можно снимать шапку
Комментарии

Москвичи и жители Центральной России радуются первому весеннему солнцу и массово убирают зимние головные уборы. Но врачи бьют тревогу — межсезонье коварно, поспешное решение снять шапку может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Врач-терапевт Софья Волкова в беседе с aif.ru объяснила, почему торопиться не стоит.

На термометре уже плюсовые температуры, кажется, что зима отступила. Но эксперт предупреждает: +2…+4°C днём — это совсем не то тепло, когда можно ходить без шапки.

«Организм после зимы ослаблен. Даже при плюсовой температуре холодный ветер может вызвать резкий спазм сосудов головы, а также привести к местному снижению иммунитета, многократно увеличив риск заболеть менингитом или отитом», — отмечает Софья Волкова.

Врачи советуют не ориентироваться на отдельные солнечные дни, а дождаться устойчивого тепла.

«Советую дождаться, когда столбик термометра будет стабильно показывать +8…+10°C в дневные часы, а ветер будет слабым», — говорит терапевт.

До тех пор голову нужно беречь от переохлаждения. Если зимняя шапка уже не подходит, можно заменить её на более лёгкий вариант — текстильную повязку, вязаный головной убор или просто укрываться от ветра капюшоном.

Комментарии
