Открыта регистрация на эстафету «Садовое кольцо». Соревнования запланированы на 16 мая. В 2026-м эстафета пройдёт уже в 90-й раз. Год назад Беговое сообщество возродило традицию ежегодно собираться на Садовом, чтобы поучаствовать в празднике спорта и бега.

Дистанция — 15 км. Вы можете выступить индивидуально или в составе команды в формате эстафеты. Маршрут индивидуального зачёта (15 км), а также маршрут эстафеты пролегает по всей окружности Садового кольца Москвы. Старт – от здания «РИА Новости» (Зубовский бульвар). Финиш – около ЦПКиО им. Горького.

Фото: Беговое сообщество

К участию приглашаются все желающие. Это уникальная возможность стать частью события, который проходит в самом сердце столицы.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.