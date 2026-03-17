Учёные выяснили, кто больше всех привлекает клещей

В 2026 году сезон активности клещей начнётся раньше обычного — паразиты пробудятся уже в конце марта. Такой прогноз дают учёные Пермского Политеха, пишет URA.RU. Они рассказали, кто находится в зоне повышенного риска и по какому принципу членистоногие выбирают себе жертву.

Как выяснили исследователи, клещи ориентируются на сложный комплекс сигналов: запах углекислого газа, аромат жирных кислот в кожном сале и тепло человеческого тела. Однако, как отмечает инженер кафедры «Охрана окружающей среды» Анна Перевощикова, некоторые группы людей привлекают их сильнее других.

Самой желанной добычей для кровососов являются мужчины с высоким уровнем тестостерона. Этот гормон активизирует работу сальных желёз и потоотделение, создавая ту самую «ароматную» среду, на которую охотятся клещи. Кроме того, паразиты воспринимают вибрации почвы от движения, что помогает им атаковать активных жертв.

В зоне особого риска также находятся беременные женщины: изменения гормонального фона меняют состав их пота и слегка повышают температуру тела, что делает их заметными для клещей. Часто страдают и дети — из-за низкого роста у них больший контакт с травой и растительностью.

Особое внимание учёные советуют уделить домашним животным. Длинношёрстные питомцы привлекают клещей гораздо сильнее, чем короткошёрстные. Густой ворс создаёт идеальную тёплую и влажную среду, идеально подходящую для укуса. В то же время меньше всего клещи интересуются пожилыми людьми из-за замедленного метаболизма и сниженного потоотделения.

