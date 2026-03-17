Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Учёные выяснили, кто больше всех привлекает клещей

Учёные выяснили, кто больше всех привлекает клещей
Учёные выяснили, кто больше всех привлекает клещей
Комментарии

В 2026 году сезон активности клещей начнётся раньше обычного — паразиты пробудятся уже в конце марта. Такой прогноз дают учёные Пермского Политеха, пишет URA.RU. Они рассказали, кто находится в зоне повышенного риска и по какому принципу членистоногие выбирают себе жертву.

Как выяснили исследователи, клещи ориентируются на сложный комплекс сигналов: запах углекислого газа, аромат жирных кислот в кожном сале и тепло человеческого тела. Однако, как отмечает инженер кафедры «Охрана окружающей среды» Анна Перевощикова, некоторые группы людей привлекают их сильнее других.

Самой желанной добычей для кровососов являются мужчины с высоким уровнем тестостерона. Этот гормон активизирует работу сальных желёз и потоотделение, создавая ту самую «ароматную» среду, на которую охотятся клещи. Кроме того, паразиты воспринимают вибрации почвы от движения, что помогает им атаковать активных жертв.

В зоне особого риска также находятся беременные женщины: изменения гормонального фона меняют состав их пота и слегка повышают температуру тела, что делает их заметными для клещей. Часто страдают и дети — из-за низкого роста у них больший контакт с травой и растительностью.

Особое внимание учёные советуют уделить домашним животным. Длинношёрстные питомцы привлекают клещей гораздо сильнее, чем короткошёрстные. Густой ворс создаёт идеальную тёплую и влажную среду, идеально подходящую для укуса. В то же время меньше всего клещи интересуются пожилыми людьми из-за замедленного метаболизма и сниженного потоотделения.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android