Как правильно выбрать зубную пасту: лайфхаки от стоматолога

Яркая упаковка и громкие надписи часто создают ощущение, что одна паста решит все проблемы сразу. На деле выбор зависит от того, что происходит с зубами и дёснами у конкретного человека. О том, как разобраться в составе и не переплатить за маркетинг, «Чемпионату» рассказал челюстно-лицевой хирург, стоматолог-ортопед, гнатолог клиники DNK Дмитрий Поплавский.

Во-первых, нужно учитывать реальную задачу пасты. Если зубы реагируют на холодное и горячее, нужна формула для чувствительных зубов, где обычно есть компоненты, снижающие проводимость или закрывающие дентинные канальцы. При склонности к кровоточивости и воспалению дёсен важнее мягкое действие и противовоспалительные ингредиенты, а агрессивное отбеливание в такой период лучше отложить.

«Паста — это инструмент. Хорошая паста помогает поддерживать результат гигиены, но она не заменяет правильную чистку и регулярный контроль у стоматолога», — отметил Поплавский.

Абразивность, показатель RDA — ещё один важный критерий при выборе зубной пасты, продолжил стоматолог. Чем он выше, тем активнее паста шлифует эмаль и убирает пигментированный налёт. Это полезно курильщикам и любителям крепкого чая и кофе, но при чувствительности и тонкой эмали высокая абразивность может усилить дискомфорт. Поэтому врач посоветовал иметь под рукой две пасты — базовую на каждый день и более «сильную» для коротких курсов использования по назначению стоматолога.

Стоит обращать внимание и на фториды. Для большинства взрослых паста с фтором подходит для профилактики кариеса, особенно если человек часто перекусывает или носит ортопедические конструкции, где налёт задерживается быстрее. При этом дозировки и необходимость фтора лучше обсуждать с врачом, так как многое зависит от состояния эмали, риска кариеса и даже состава воды в регионе.

«Если на тюбике обещают «отбеливание за неделю», я бы относился к этому скептически. Отбеливающий эффект чаще связан с абразивами и удалением налёта, а цвет эмали как у отбеливания в кабинете стоматолога паста не даст», — пояснил врач.

Упомянул Поплавский и пасты с антисептиками. Они бывают уместны, когда стоматолог просит поддержать лечение при воспалении дёсен, но для постоянного применения подходят не всем. При длительном использовании может меняться микрофлора полости рта и вкус.

Эксперт также напомнил о простом тесте. Если после смены пасты появились зуд, жжение, сухость, усилилась чувствительность или резко выросла кровоточивость дёсен, стоит вернуться к прежнему варианту и записаться на консультацию к стоматологу.

