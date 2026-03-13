Врач-нарколог назвал первые признаки алкоголизма

В России алкоголизм часто диагностируют слишком поздно — когда болезнь уже перешла в тяжёлую стадию, сопровождающуюся запоями и потерей работы. Врач-нарколог, заведующий отделением клиники «АЛКОМЕД» Андрей Тюрин в беседе с «Чемпионатом» рассказал, как распознать первые признаки зависимости, пока ситуация ещё не вышла из-под контроля и человек может вернуться к нормальной жизни без долгого лечения.

По словам эксперта, алкоголизм развивается незаметно. Сегодня человек «снимает стресс» бокалом вина, а завтра ловит себя на мысли, что выходные без пива уже не считаются полноценными. Сам больной редко признаёт проблему, поэтому ключевая роль в выявлении недуга ложится на его близких.

Самым ранним признаком формирующейся зависимости специалист называет рост толерантности к алкоголю. Если раньше человек пьянел от 100 граммов, то теперь ему требуется доза в полтора-два раза больше. Исчезает защитный рвотный рефлекс, и пациент начинает гордиться тем, что может выпить больше других. «Это не повод для гордости, это первый тревожный сигнал», — подчёркивает Тюрин.

Второй маркер — появление искусственных поводов выпить. Человек начинает «организовывать» события: встреча с друзьями важна не сама по себе, а лишь как возможность употребить алкоголь. Кино, футбол, шашлыки или просто тяжёлый день — повод находится постоянно.

Также стоит обратить внимание на поведение в компании. Если раньше человек пил за компанию, то теперь его интересует только скорость наполнения бокала. Он начинает торопиться, раздражаться из-за длинных тостов и пить «вперёд паровоза», поскольку ему важен не процесс общения, а состояние опьянения.

Если первые признаки остались незамеченными, зависимость переходит на новый уровень. Здесь появляются симптомы, которые сам человек тщательно скрывает, но они становятся очевидны окружающим.

Ключевой симптом первой стадии алкоголизма — потеря количественного контроля. Человек планирует выпить «чуть-чуть», но остановиться не может. Механизм «стоп-крана» сломан: он выпивает всё, что есть в наличии, и напивается до тяжёлой степени опьянения, хотя собирался лишь «посидеть».

Ещё один тревожный признак — провалы в памяти (палимпсесты). Наутро человек не может вспомнить отдельные фрагменты вечера. Мозг перестаёт записывать информацию в условиях интоксикации.

Меняется и поведение в целом. Появляется поиск «легенд»: человек начинает врать по мелочам, скрывая, где был и откуда запах. Параллельно меняется круг общения: старые трезвые друзья становятся «скучными», а новые собутыльники — «душевными людьми».

Врач предупреждает, что важно отличать тяжёлое утро после перепоя от похмелья. Если человек просыпается с головной болью и тошнотой и лечится таблеткой и рассолом — это отравление. Но если первая мысль после пробуждения — «нужно опохмелиться, чтобы заработал мозг», это сигнал о начале второй стадии зависимости.

Андрей Тюрин, опираясь на многолетнюю практику общения с семьями зависимых, выделил три бытовых критерия, которые помогут распознать проблему на раннем этапе, даже если вы не видите человека пьяным:

исчезновение алкоголя из дома. Вы точно знали, что в баре стояла початая бутылка коньяка, но она исчезла, и никто не признаётся;

запах перегара по утрам в будние дни. Если от человека пахнет перегаром утром во вторник или среду — это уже не культура пития, это быт;

изменение характера. Появляются раздражительность, агрессия или, наоборот, демонстративная «любовь ко всем» в состоянии опьянения. В трезвом виде человек может быть замкнут и угрюм.

«На стадии ранних признаков алкоголизм лечится амбулаторно, без кодирования и тяжёлых последствий для психики, — подчёркивает эксперт. — Главное — перестать врать самому себе, перестать называть это «расслаблением» или «традицией». Признайте, что алкоголь занял в вашей жизни слишком много места. Обращение к наркологу на этом этапе — это не клеймо, а акт заботы о своём будущем».

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.