Врач объяснила, как пыльца может вызвать аллергию на яблоки и орехи

Врач-аллерголог АО «Медицина» объяснила в беседе с «Чемпионатом», как пыльца может вызвать аллергию на яблоки и орехи. С приходом весны у многих начинается сезонный поллиноз — аллергия на пыльцу растений. Заложенный нос, слезящиеся глаза, чихание и кожный зуд. Если ничего не делать, лёгкое недомогание может перерасти в серьёзные проблемы, например, в бронхиальную астму. Более того, аллергия на пыльцу может вызвать непереносимость привычных продуктов.

«Если вы реагируете на пыльцу берёзы, возможно, не переносите яблоки или орехи. Это происходит из-за схожести белков в растениях и пище», — сказала эксперт.

Не терпите — аллергию можно и нужно контролировать. Обратитесь к врачу, следите за прогнозами пыления и не пускайте болезнь на самотёк. Тогда сезон цветения пройдёт гораздо легче.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.