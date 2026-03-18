Диетолог назвал воду, которую действительно полезно пить

Вода бывает разная, и далеко не каждая из них приносит организму пользу. Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал, какую воду стоит выбирать, а от какой лучше отказаться, и почему высокая цена на бутылке — ещё не гарантия качества.

По словам специалиста, идеальный вариант — вода с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом. Такую воду получают с помощью специальных приборов — ионизаторов или водородных генераторов. Она не только лучше утоляет жажду, но и работает как антиоксидант: снижает воспаление, легче проникает в клетки и усваивается организмом.

А вот обычная дистиллированная вода без дополнительной минерализации, по мнению врача, пользы не приносит. И многие бутилированные напитки, которые продаются в магазинах, относятся именно к этой категории.

Для домашнего использования эксперт советует устанавливать системы с пятиступенчатым обратным осмосом. Такая фильтрация эффективно очищает воду от токсичных металлов и микропластика. После этого жидкость желательно обогатить минералами, а если есть специальный генератор — довести до состояния водородной воды.

Отдельно врач остановился на ценовой политике производителей. По его словам, стоимость воды в магазинах редко отражает её реальные свойства.

«Дешёвая вода по составу практически не отличается от дорогой. Разница — в упаковке, бренде и маркетинге, — подчёркивает эксперт. — Исключение — лечебная минеральная вода. Но в большинстве случаев высокая цена — это лишь способ заработать на нужде покупателя».

