Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Диетолог назвал воду, которую действительно полезно пить

Вода бывает разная, и далеко не каждая из них приносит организму пользу. Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал, какую воду стоит выбирать, а от какой лучше отказаться, и почему высокая цена на бутылке — ещё не гарантия качества.

По словам специалиста, идеальный вариант — вода с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом. Такую воду получают с помощью специальных приборов — ионизаторов или водородных генераторов. Она не только лучше утоляет жажду, но и работает как антиоксидант: снижает воспаление, легче проникает в клетки и усваивается организмом.

А вот обычная дистиллированная вода без дополнительной минерализации, по мнению врача, пользы не приносит. И многие бутилированные напитки, которые продаются в магазинах, относятся именно к этой категории.

Для домашнего использования эксперт советует устанавливать системы с пятиступенчатым обратным осмосом. Такая фильтрация эффективно очищает воду от токсичных металлов и микропластика. После этого жидкость желательно обогатить минералами, а если есть специальный генератор — довести до состояния водородной воды.

Отдельно врач остановился на ценовой политике производителей. По его словам, стоимость воды в магазинах редко отражает её реальные свойства.

«Дешёвая вода по составу практически не отличается от дорогой. Разница — в упаковке, бренде и маркетинге, — подчёркивает эксперт. — Исключение — лечебная минеральная вода. Но в большинстве случаев высокая цена — это лишь способ заработать на нужде покупателя».

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android