Пульмонолог объяснила, в чём причины неконтролируемой астмы

Пульмонолог АО «Медицина» Ольга Цагараева объяснила, в чём причины неконтролируемой астмы. По её словам, за заболеванием стоят различные факторы. Во-первых, пациенты могут не соблюдать режим приёма медикаментов или не использовать ингаляторы должным образом. Многие не осознают важность регулярного контроля заболевания и своевременного обращения к врачу.

«Неблагоприятные экологические условия тоже влияют. Загрязнение воздуха и наличие аллергенов в окружающей среде могут способствовать обострениям заболевания. Важно соблюдать рекомендации врача и регулярно использовать ингаляторы и другие препараты», — сказала врач.

Ведение дневника симптомов и пикового потока выдоха помогает отслеживать состояние и своевременно реагировать на изменения. Минимизация контакта с аллергенами, такими как пыльца, шерсть животных и загрязнённый воздух, может снизить частоту обострений. Периодические осмотры и корректировка лечения помогают поддерживать заболевание под контролем.

