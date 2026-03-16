Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Пульмонолог объяснила, в чём причины неконтролируемой астмы

В чём причина неконтролируемой астмы
Комментарии

Пульмонолог АО «Медицина» Ольга Цагараева объяснила, в чём причины неконтролируемой астмы. По её словам, за заболеванием стоят различные факторы. Во-первых, пациенты могут не соблюдать режим приёма медикаментов или не использовать ингаляторы должным образом. Многие не осознают важность регулярного контроля заболевания и своевременного обращения к врачу.

«Неблагоприятные экологические условия тоже влияют. Загрязнение воздуха и наличие аллергенов в окружающей среде могут способствовать обострениям заболевания. Важно соблюдать рекомендации врача и регулярно использовать ингаляторы и другие препараты», — сказала врач.

Ведение дневника симптомов и пикового потока выдоха помогает отслеживать состояние и своевременно реагировать на изменения. Минимизация контакта с аллергенами, такими как пыльца, шерсть животных и загрязнённый воздух, может снизить частоту обострений. Периодические осмотры и корректировка лечения помогают поддерживать заболевание под контролем.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android