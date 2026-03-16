Психотерапевт объяснила, чем опасно заедание стресса

Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина объяснила в беседе с «Чемпионатом», чем опасно заедание стресса. Она подчеркнула, что это психосоматический механизм регуляции эмоций. Психологически это попытка успокоиться через оральную зону. Физиологически стресс активирует надпочечники, выбрасывающие кортизол.

«Гормон требует быстрой энергии, поэтому рука тянется к еде автоматически. Мозг ищет лёгкий дофамин для компенсации дискомфорта. Это древний механизм выживания: опасность прошла, нужно восстановиться. Грань между удовольствием и расстройством пищевого поведения (РПП) проходит там, где исчезает контроль», — сказала врач.

Если вы едите без вкуса, испытываете вину или скрываете факт переедания — это патология. Норма — когда вы осознаёте процесс и можете остановиться. Почему тянет на вредное? Сахар и жир дают мгновенный всплеск серотонина и эндорфинов. Это биохимическая ловушка: мозг запоминает быстрый способ получения удовольствия. Эволюционно калорийная еда ассоциировалась с выживанием. В стрессе организм требует ресурсов для «борьбы или бегства».

