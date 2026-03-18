Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Эндокринолог назвал продукты, которые помогут победить весеннюю хандру

Продукты, которые помогут победить весеннюю хандру
Комментарии

Чтобы справиться с упадком сил и улучшить настроение в межсезонье, стоит обратить внимание на ежедневный рацион. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал эндокринолог Григорий Долгушин.

По словам специалиста, ранней весной организм истощён из-за нехватки солнечного света, а запасы витамина D достигают минимума. Восполнить дефицит помогут продукты, богатые полезными микроэлементами.

«Обязательно добавьте в рацион жирную рыбу, например скумбрию и сельдь. В них как раз и содержатся необходимые для стабильной работы организма микроэлементы. Тёмный шоколад и какао поднимают уровень дофамина, а бананы и цитрусовые добавят бодрости», — пояснил Долгушин.

Кроме того, врач напомнил о важности соблюдения режима сна. Чтобы нервная система восстанавливалась лучше, он рекомендовал ложиться спать не позднее 23:00.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android