Эндокринолог назвал продукты, которые помогут победить весеннюю хандру

Чтобы справиться с упадком сил и улучшить настроение в межсезонье, стоит обратить внимание на ежедневный рацион. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал эндокринолог Григорий Долгушин.

По словам специалиста, ранней весной организм истощён из-за нехватки солнечного света, а запасы витамина D достигают минимума. Восполнить дефицит помогут продукты, богатые полезными микроэлементами.

«Обязательно добавьте в рацион жирную рыбу, например скумбрию и сельдь. В них как раз и содержатся необходимые для стабильной работы организма микроэлементы. Тёмный шоколад и какао поднимают уровень дофамина, а бананы и цитрусовые добавят бодрости», — пояснил Долгушин.

Кроме того, врач напомнил о важности соблюдения режима сна. Чтобы нервная система восстанавливалась лучше, он рекомендовал ложиться спать не позднее 23:00.

