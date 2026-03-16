Соревнования «Триатлон Карелия» пройдут в Петрозаводске 20 марта. Локация — республиканский спортивный комплекс «Курган». Индивидуальная гонка проводится по возрастным категориям.

В программе: основная дистанция 4 км — бег, 6 км — 6 км, велоэтап, 6 км — лыжная гонка и эстафета. Также предусмотрены детские старты по зимнему дуатлону на дистанции 650 м бег + 1300 м лыжная гонка и 1200 м бег + 2500 м лыжная гонка.

Старт состоится только при наличии снега. В ином случае соревнования будут отменены.

