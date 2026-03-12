Мужчины искали подарки к 8 Марта чаще, чем женщины к 23 февраля

Мужчины готовились к 8 Марта активнее, чем женщины к 23 февраля. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона» на основании данных продаж интернет-магазина и объединённой розничной сети «МегаФона» и Yota.

Согласно статистике посещения онлайн-магазина, мужчины к Международному женскому дню искали подарки на 12% чаще, чем женщины к 23 февраля.

Самыми популярными гаджетами для подарка остаются смартфоны: в предпраздничные недели на них пришлось более четверти продаж в штуках и 80% в деньгах. При этом к 23 февраля активнее всего вырос спрос на телефоны Samsung, а перед 8 Марта – на Apple и Realme. Второе место занимают беспроводные наушники с долей 12%, а тройку лидеров закрывают пауэрбанки (4%).

В этом году перед главным мужским праздником больше других выросли продажи ноутбуков (в два раза), а в преддверии 8 Марта – умных часов (+70%). Кроме того, на неделе перед Международным женским днём пользовались популярностью беспроводные наушники (+22%) и умные колонки (+19%).

Покупатели нередко откладывали подготовку подарков до последнего момента: пик активности в интернет-магазине «МегаФона» пришёлся на 18 и 22 февраля, а также на 6 и 7 марта. Пользователи выбирали презенты непосредственно во время рабочего дня — наибольшее количество заказов было сделано с 12 до 15 часов.