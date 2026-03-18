Диетолог предупредила о последствиях употреблению мюсли

Привычка начинать утро с мюсли может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с «Абзацем» объяснила, почему продукт, который многие считают полезным, на самом деле способен навредить организму.

По словам специалиста, магазинные мюсли и батончики давно перестали быть ЗОЖ-продуктом. Производители добавляют в них большое количество сахара, жиров, искусственных красителей и других добавок. В итоге такая еда провоцирует целый букет заболеваний — от ожирения до сахарного диабета второго типа.

«Мюсли могут стать причиной развития алиментарно-зависимых заболеваний: ожирения, нарушения углеводного обмена, инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа», — предупредила Русакова.

Кроме того, из-за обилия сахара и жиров страдает сердечно-сосудистая система. А искусственные добавки и красители способны вызвать проблемы с пищеварением и аллергические реакции. Особенно опасны сладкие глазированные мюсли — они не только бьют по поджелудочной, но и провоцируют кариес, добавила диетолог.

