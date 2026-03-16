Лыжный марафон «Кубок Устьи» пройдёт в Архангельской области 21 марта. Локация старта — туристический комплекс «Малиновка», деревня Кононовская, Устьинский район. Стиль соревнований — классический.

В программе марафонская дистанция, а также два более коротких старта — 25 км и 10 км. Рельеф местности достаточно сложный, и дистанция 50 км становится серьёзным испытанием для всех участников. Марафонцы преодолевают два круга по 25 км.

Все участники, прошедшие предстартовую регистрацию, обеспечиваются «стартовым пакетом». Победители и призёры в своих возрастных группах на каждой из дистанций награждаются медалями. Абсолютные победители и призёры на дистанциях 50, 25 и 10 км получат кубки и дипломы.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.