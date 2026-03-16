Психиатр рассказал, существует ли весеннее обострение на самом деле

Психиатр Михаил Валуйский в рубрике «Теперь вы знаете» рассказал, существует ли весеннее обострение на самом деле. По словам врача, обострения психозов больше зависят от общего состояния организма, а не просто от какого-то конкретного сезона.

При этом эксперт подчеркнул, что психотический эпизод может случиться весной на фоне комплекса причин, в том числе истощения после зимы, гормональных колебаний.

«Очень многое зависит от того, как себя чувствует организм, хватает ли ему витаминов, белка, глюкозы и так далее, как дела со спортом, со сном. Сама по себе смена сезонов — это только спусковой фактор. Недостаточно нажать гашетку на автомате, чтобы он выстрелил: в нём ещё должны быть патроны, а в патронах должен быть порох», — объяснил Валуйский.

Если человек находится в ремиссии, занимается психогигиеной и психопрофилактикой, то, скорее всего, у него не будет никакого обострения. Обычно такие люди знают, что с весной или в связи с какими-то событиями может случиться обострение, и способны к этому подготовиться: скорректировать терапию и прочее.

