Врач рассказал, можно ли избавиться от боли в пояснице с помощью упражнений

Главный специалист по направлению «спортивная медицина» сети клиник «Будь здоров» Шалва Цурцумия рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», можно ли избавиться от боли в пояснице с помощью упражнений. Он объяснил, что предотвратить боль через физические нагрузки можно в том случае, если причина именно мышечная и если речь не идёт об остром состоянии.

«Когда боль хроническая, тянущая, возникающая к вечеру, регулярные и правильно подобранные упражнения творят чудеса. Они восстанавливают баланс: «включают» ослабленные мышцы — ягодицы, пресс — и растягивают зажатые: сгибатели бедра, разгибатели спины», — сказал эксперт.

При отсутствии «красных флагов» важно двигаться в пределах переносимой боли, избегать длительного постельного режима, делать мягкие упражнения на растяжку и укрепление корпуса. Могут потребоваться тепло/лёд в зависимости от характера боли, и при необходимости — консультация физиотерапевта.

