Лыжный марафон «Зюраткуль» пройдёт в Челябинской области 21 марта. Локация — национальный парк Зюраткуль. Трасса закольцована. В программе старты на 52 км, 39 км, 26 км, а также дистанция 14 км для юных спортсменов.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие допуск врача. Участвуют спортсмены Челябинской области, регионов России и иностранные спортсмены в разных возрастных группах.

Расписание

С 09:00 до 10:00 — получение стартовых пакетов в здании администрации «Эко-Парк «Зюраткуль»

11:00 — открытие мероприятия

11:45 — размещение участников в стартовом коридоре

12:00 — старт участников дистанции 52 км

12:10 — старт участников дистанций 39/26 км

12:20 — старт участников дистанции 26/13 км

14:30 — награждение победителей дистанций 39/26 км

15:30 — награждение победителей дистанции 52 км

18:00 — закрытие спортивного мероприятия «Лыжный марафон «Зюраткуль» — 2026

