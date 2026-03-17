Лыжный марафон «Зюраткуль» пройдёт в Челябинской области 21 марта

Лыжный марафон «Зюраткуль» пройдёт в Челябинской области 21 марта
Лыжный марафон «Зюраткуль»
Лыжный марафон «Зюраткуль» пройдёт в Челябинской области 21 марта. Локация — национальный парк Зюраткуль. Трасса закольцована. В программе старты на 52 км, 39 км, 26 км, а также дистанция 14 км для юных спортсменов.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие допуск врача. Участвуют спортсмены Челябинской области, регионов России и иностранные спортсмены в разных возрастных группах.

Расписание

  • С 09:00 до 10:00 — получение стартовых пакетов в здании администрации «Эко-Парк «Зюраткуль»
  • 11:00 — открытие мероприятия
  • 11:45 — размещение участников в стартовом коридоре
  • 12:00 — старт участников дистанции 52 км
  • 12:10 — старт участников дистанций 39/26 км
  • 12:20 — старт участников дистанции 26/13 км
  • 14:30 — награждение победителей дистанций 39/26 км
  • 15:30 — награждение победителей дистанции 52 км
  • 18:00 — закрытие спортивного мероприятия «Лыжный марафон «Зюраткуль» — 2026

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Что такое чёрно-белое мышление и почему оно заводит нас в тупик? Что такое чёрно-белое мышление и почему оно заводит нас в тупик?
Зачем Килиан Мбаппе ест макароны перед игрой? Разбираем диету футболиста Зачем Килиан Мбаппе ест макароны перед игрой? Разбираем диету футболиста
