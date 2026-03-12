Фестиваль New Star Camp представил спортивную программу

С 23 по 29 марта на курорте «Роза Хутор» пройдёт ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp. В этом году здесь вновь объединятся поклонники зимних видов спорта.

Спортивная программа New Star Camp начнётся уже 23 марта с двухдневных соревнований по сноуборду. В нём примут участие одни из лучших райдеров страны. 25 марта следим за лыжными соревнованиями, а 27 марта – за заездами NEW STAR INVITATIONAL на сноуборде и лыжах. Кроме того, в этих турнирах спортсменов ждёт несколько специальных номинаций.

В пятницу на высоте 1100 м также состоится третий по счёту Джиббинг Джем, судьёй и ведущим которого по традиции станет Денис Бонус, один из сильнейших джибберов современности. Соревнования пройдут на многофункциональной джиббинг-площадке.

Фото: Пресс-служба фестиваля New Star Camp

В среду, 25 марта, сноубордистов-любителей приглашают на соревнования «Трюки и Стиль». Их поделят на два этапа: джем-сессию на кастомной джиббинг-фигуре для одиночного участия и парный спуск с трамплина. О любителях более расслабленного катания тоже не забыли: впервые на фестивале пройдёт массовый ночной заезд по трассе.

В четверг и пятницу на фестивале состоятся большие Сакслимпийские игры – командные соревнования, которые определят самых талантливых и универсальных райдеров. 26 марта состоится турнир «НАКЛ Сакс» в формате Knuckle Huck, а 27 марта пройдёт «Кэш для хрюш» – зрелищный формат, в котором команды соревнуются в креативных испытаниях, а победителя определяют зрители, голосуя купюрами в свиньи-копилки. Финалом игр станет командный видеобатл, в котором участники покажут лучшие моменты фестиваля.

27 марта райдеров тоже ждут соревнования — рейл Джем-сейшн на самых длинных перилах в 72 метра, ещё длиннее, чем в прошлом году. Победителями станут те лыжники и сноубордисты, кто проедет их целиком и покажет лучший уровень катания.

Фото: Пресс-служба фестиваля New Star Camp

Завершится фестивальная неделя соревнованиями по джиббингу для всех желающих сноубордистов и лыжников, кто прошёл предварительную регистрацию. Победу заберут те, кто сможет показать самые креативные и стильные трюки. Девушки также смогут принять участие в отдельном соревновании. В этом году его темой станет «снежный сёрфинг»: участницам предстоит продемонстрировать свои лучшие гэпы, свитчи и слайды на фигуре в форме гигантской бутылки йогурта. Спортсменки также смогут побороться за победу в двух дополнительных номинациях – «Лучший образ» и «Лучший трюк».

Но и это не всё: в мини-парке при поддержке на высоте 1600 м с 24 по 28 марта тоже пройдут соревнования. Ждём сразу два джем-сейшена, детские состязания, эстафету лыжников против сноубордистов, а также тренировки с российскими чемпионами Ярославом Ленчевским, Варварой Романовой и Даниилом Шашериным.

Для тех, кто только учится, на учебном склоне высоты 1100 м откроют школу «Снежный старт». Любителям, которые хотят освоить новое направление и научиться трюкам на фигурах, по традиции будет доступна запись в школу фристайла на высоте 1600 м.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.