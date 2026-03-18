Соревнования по плаванию «Минуты» пройдут в Санкт-Петербурге 21 марта

Соревнования по плаванию «Минуты» состоятся в Санкт-Петербурге 21 марта. Локация — бассейн «Невская волна». Соревнования по плаванию на время. Ограничение — 15, 30 или 60 минут. Задача – проплыть как можно больше за указанное время.

Уникальный формат заплыва подойдёт всем любителям плавания на длинные дистанции, триатлетам, марафонцам и даже велогонщикам. Принять участие в соревнованиях могут пловцы любого возраста и уровня, ограничений нет.

Стиль плавания, разрешённый на заплывах — кроль. Все участники, плывущие брассом, на спине или дельфином, будут остановлены и дисквалифицированы. Возможно сделать один-три гребка другим стилем в экстренных ситуациях (поправить очки, отдышаться и так далее).

