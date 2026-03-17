Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв» пройдёт в Москве 21 марта. Локация — «ЦСКА Арена».

В шоу примут участие ведущие экстремалы со всех концов света – из России, Испании, Австралии, Японии, Бельгии и Коста-Рики.

В программу «Прорыва» войдут мотофристайл (FMX), фристайл на снегоходах, фристайл на квадроциклах, дрифт, стантрайдинг, шоу каскадёров, силовой экстрим и множество других экстремальных спортивных дисциплин.

