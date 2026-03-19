Турэксперт назвала идеальное время для бронирования летнего отдыха

Когда покупать туры, чтобы не переплачивать вдвое? Планировать летний отпуск в 2026 году нужно минимум за четыре месяца до вылета, рассказала генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, авиакомпании перешли на нейросетевое динамическое ценообразование: алгоритмы отслеживают интерес к датам и при первых признаках спроса мгновенно поднимают цены на 20-30%. Покупка билетов за две-три недели до вылета сегодня — это риск переплатить вдвое за оставшиеся места.

«Правило «чем раньше, тем лучше» теперь звучит как «успей до взлёта алгоритмов», — отмечает Кодякова.

Для популярных безвизовых направлений — Турции, ОАЭ и Таиланда — оптимальным временем для бронирования летнего отдыха являются февраль-март. В этот период туроператоры сохраняют блоки мест по фиксированным ценам, а отели предлагают скидки по программам раннего бронирования, достигающие 40%.

Тем, кто планирует сложные маршруты с посещением трёх и более стран, эксперт советует начинать подготовку за семь-восемь месяцев. Это позволит забронировать минимальные тарифы на стыковочные рейсы через лояльные хабы.

Исключение составляют путешествия по России на личном автомобиле: в этом случае жильё достаточно бронировать за два месяца.

Кроме того, Кодякова напомнила о «правиле вторника»: оформление билетов и отелей в середине недели обходится на 5-10% дешевле, чем в вечерние часы пятницы и воскресенья, когда активность покупателей максимальна.

Читайте также:
Что такое чёрно-белое мышление и почему оно заводит нас в тупик? Что такое чёрно-белое мышление и почему оно заводит нас в тупик?
Весеннее обострение: как распознать у себя и как намекнуть близкому о проблеме Весеннее обострение: как распознать у себя и как намекнуть близкому о проблеме

