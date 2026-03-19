Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Диетолог назвала безопасную норму сладкой газировки

Сладкая газировка — один из самых популярных, но при этом самых спорных напитков в рационе современных людей. Диетолог и нутрициолог Софья Кованова в беседе с aif.ru рассказала, сколько газировки можно пить без вреда для здоровья и кому от неё лучше отказаться полностью.

По словам специалиста, главная проблема сладких газированных напитков — высокая калорийность при полном отсутствии полезных веществ. «Выпив стакан газировки, вы получите много калорий и мало пользы», — пояснила Кованова.

Она рекомендует по возможности исключить такие напитки из рациона. Если же отказаться от них сложно, следует строго ограничивать объёмы. Безопасная норма, по мнению диетолога, — не более 200-250 миллилитров один раз в неделю.

Регулярное употребление сладкой газировки, предупреждает врач, связано с целым рядом серьёзных рисков: ожирением, инсулинорезистентностью, неалкогольной жировой болезнью печени и кариесом.

Что касается напитков с сахарозаменителями, их можно пить чуть чаще — до трёх раз в неделю, но не больше небольшой банки за раз.

Особую осторожность следует проявлять людям с хроническими заболеваниями. Кованова подчёркивает: сладкая газировка категорически противопоказана при диабете, ожирении, метаболическом синдроме, подагре, заболеваниях желудочно-кишечного тракта и повышенной чувствительности зубной эмали.

Читайте также:
Что такое чёрно-белое мышление и почему оно заводит нас в тупик? Что такое чёрно-белое мышление и почему оно заводит нас в тупик?
Весеннее обострение: как распознать у себя и как намекнуть близкому о проблеме Весеннее обострение: как распознать у себя и как намекнуть близкому о проблеме

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android