Врач назвала пять простых способов укрепить иммунитет весной

После зимы иммунитет ослаблен, и организм становится более уязвимым перед вирусами. Врач превентивной медицины, эндокринолог и диетолог Анастасия Самойлова в беседе с NEWS.ru рассказала, как поддержать защитные силы и реже болеть в межсезонье.

По словам специалиста, ключевую роль в профилактике играют витамины и микроэлементы. В первую очередь врач рекомендует обратить внимание на витамин D, который укрепляет иммунитет, и витамин C, ускоряющий выздоровление в случае болезни. Также важны цинк и магний — они повышают сопротивляемость организма инфекциям.

«Полноценное питание, богатое овощами, фруктами и белковыми продуктами, обеспечит организм необходимыми веществами, а дополнительный приём витаминов поможет поддержать организм в период повышенной заболеваемости», — пояснила Самойлова.

Помимо витаминов, эффективными методами профилактики она назвала закаливание, регулярные прогулки на свежем воздухе и физическую активность. При этом важно избегать переохлаждения и стресса — они ослабляют защитные функции организма.

Отдельно врач остановилась на вакцинации. По её словам, прививки остаются надёжным способом профилактики, но их нужно делать по графику. Если человек недавно перенёс ОРВИ, с вакцинацией лучше повременить: организму требуется две-четыре недели на восстановление.

