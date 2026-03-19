Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Учёные нашли «молекулярную ошибку», которая запускает старение мозга

Учёные нашли «молекулярную ошибку», которая запускает старение мозга
Молекулярная ошибка запускает старение мозга
Комментарии

Почему с годами мозг стареет, память ухудшается и растёт риск болезней вроде Альцгеймера? Учёные из Стэнфордского университета считают, что нашли одну из главных причин — молекулярный сбой, который происходит внутри наших клеток. Исследование опубликовано в журнале Science.

Внутри каждой клетки идёт постоянная работа по производству белков. За порядок в этом процессе отвечает особая система — протеостаз. Она следит, чтобы новые белки создавались вовремя, а старые и испорченные — уничтожались.

С возрастом эта система даёт сбой. Белки начинают накапливаться, слипаться в комки и засорять клетки мозга. Именно такие комки — учёные называют их агрегатами — находят у пациентов с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными заболеваниями.

Чтобы понять, как именно все ломается, учёные использовали необычный организм — бирюзовую рыбку киллифиш. Эта маленькая рыбка живёт всего несколько месяцев, но за это время успевает состариться точно так же, как человек за десятки лет. Наблюдать за старением в ускоренном режиме оказалось очень удобно.

Сравнив молодых, взрослых и старых рыбок, исследователи заметили странную вещь. В мозге пожилых особей произошла настоящая пробка на конвейере по производству белка.

Представьте себе завод, где вдоль длинной ленты едут вагонетки с инструкциями (это молекулы мРНК), а рабочие (рибосомы) читают эти инструкции и собирают детали — белки. Чем быстрее и слаженнее работают рабочие, тем больше качественной продукции.

В молодом мозге все идёт гладко. Но в старом рабочие начинают спотыкаться, сталкиваться друг с другом и останавливаться. Производство замедляется, а недоделанные или бракованные детали накапливаются и засоряют цех.

«Наши результаты показывают, что скорость движения рибосом вдоль мРНК может серьёзно влиять на то, как организм поддерживает баланс белков», — объясняет один из авторов исследования Дже Хо Ли.

Это открытие объясняет давнюю загадку: почему у пожилых людей количество инструкций по производству белка (мРНК) часто не совпадает с количеством самого белка. Инструкции есть, а работать некому — конвейер встал.

«С возрастом проблемы возникают на многих уровнях, — говорит руководитель исследования Джудит Фридман. — Но общее у них одно: все они связаны с белками. Мы наконец начали понимать, почему центральный механизм их производства даёт сбой».

Теперь учёные хотят выяснить, можно ли как-то починить этот конвейер. Если удастся заставить рибосомы снова работать слаженно, возможно, получится замедлить старение мозга и защитить его от болезней.

Читайте также:
Что такое чёрно-белое мышление и почему оно заводит нас в тупик? Что такое чёрно-белое мышление и почему оно заводит нас в тупик?
Весеннее обострение: как распознать у себя и как намекнуть близкому о проблеме Весеннее обострение: как распознать у себя и как намекнуть близкому о проблеме

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android