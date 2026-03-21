Россиянам рассказали, как выбрать средство от перхоти

Многие до сих пор считают перхоть мелкой неприятностью, которую можно убрать первым попавшимся под руку шампунем. Но за шелушением кожи головы нередко стоят совсем разные причины. Как выбрать подходящий шампунь от перхоти, «Чемпионату» рассказала трихолог клиники «Доктор Волос» Ольга Карабковская.

Врач объяснила, что перхоть появляется при нарушении баланса кожи головы. В норме полезные бактерии поддерживают слабокислую среду и сдерживают рост грибков. Но из-за стресса, сбоев в питании, аллергии, иммунных, гормональных и нейроэндокринных нарушений состав кожного сала меняется, а его выработка может усиливаться. В такой среде активнее размножаются дрожжеподобные грибки Malassezia.

«Перхоть не заразна, но приносит человеку выраженный дискомфорт. Это могут быть сухость, шелушение, жирность кожи головы, зуд, покраснение, ломкость и выпадение волос, — пояснила Карабковская. — Шелушение может появляться не только на голове, но и в области бровей, ушей, усов и бороды».

Врач уточнила, что перхоть бывает сухой, жирной и смешанной. Сухая чаще возникает из-за горячей воды, сухого воздуха, особенно в отопительный сезон, холода и агрессивных моющих средств. Жирная связана с повышенной выработкой себума, когда кожное сало склеивает ороговевшие клетки, а избыток себума создаёт ещё более благоприятные условия для грибков. Смешанная форма сочетает оба варианта.

Поэтому при выборе средства важно смотреть не на обещания на упаковке, а на состав и симптомы. При сухости и умеренном шелушении, по словам врача, могут подойти шампуни с салициловой кислотой. Если есть раздражение, зуд и покраснение, применяют средства с пиритионом цинка, серой, сульфидом селена, пироктон оламином, кетоконазолом, климбазолом, а также с антисептическими эфирными маслами, янтарной кислотой, полифенолами овса и ментолом. Шампунь наносят дважды, а во второй раз оставляют на коже на 5–10 минут.

Карабковская напомнила, что маски и кондиционеры нужно наносить только на длину волос, отступая от корней. А пилинги, лосьоны и фитоэссенции стоит подбирать осторожно, так как такие средства могут помочь отшелушить кожу, уменьшить зуд и жирность, но без очной консультации легко ошибиться с причиной проблемы.

Именно поэтому, подчеркнула врач, при стойкой перхоти лучше не затягивать с визитом к дерматологу или трихологу.

